«Радио Сибирь» в Красноярске подарило детям праздник

Настоящий праздник в День защиты детей подарили юным красноярцам сотрудники «Радио Сибирь» и информационного портала Sibnovosti.ru. В полдень 1 июня на центральной аллее Красноярского зоопарка «Роев ручей» расположился целый десант тех, кто подготовил для маленьких посетителей зоопарка интересные развлечения.



Самые усидчивые дети с удовольствием разукрашивали и рисовали зверюшек. Те, кто предпочитает подвижные игры, устроили маленькое шоу мыльных пузырей. Всем участникам увлекательного интерактива после успешного завершения своего шедевра подарили мыльные пузыри и сладкие подарки.



- Отбоя от желающих порисовать и раскрасить зверюшек с логотипами «Радио Сибирь» Красноярск» и Sibnovosti.ru не было. Мы даже решили, что в следующий раз запасемся большим количеством рисунков и подарков. Дети были очень заинтересованы», – рассказывает бренд-менеджер «Радио Сибирь» Красноярск Светлана Хайретдинова.



Отметим, что наша локация стала невольным участником большого квеста, который проходит сегодня в зоопарке «Роев ручей», всех участников которого ждали маленькие призы от спонсоров.

Большой альбом со всеми фотографиями можно найти по ссылке.

Фото: Александр Жуковец