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«Радио Сибирь» в Красноярске подарило детям праздник

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Красноярск
16:55 1 Июня 2022
дети, зоопарк, красноярск, общество, праздник
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Настоящий праздник в День защиты детей подарили юным красноярцам сотрудники «Радио Сибирь» и информационного портала Sibnovosti.ru. В полдень 1 июня на центральной аллее Красноярского зоопарка «Роев ручей» расположился целый десант тех, кто подготовил для маленьких посетителей зоопарка интересные развлечения.

«Радио Сибирь» в Красноярске подарило детям праздник


Самые усидчивые дети с удовольствием разукрашивали и рисовали зверюшек. Те, кто предпочитает подвижные игры, устроили маленькое шоу мыльных пузырей.  Всем участникам увлекательного интерактива после успешного завершения своего шедевра подарили мыльные пузыри и сладкие подарки.

«Радио Сибирь» в Красноярске подарило детям праздник


- Отбоя от желающих порисовать и раскрасить зверюшек с логотипами «Радио Сибирь» Красноярск» и Sibnovosti.ru не было. Мы даже решили, что в следующий раз запасемся большим количеством рисунков и подарков. Дети были очень заинтересованы», – рассказывает бренд-менеджер «Радио Сибирь» Красноярск Светлана Хайретдинова. 

«Радио Сибирь» в Красноярске подарило детям праздник


Отметим, что наша локация стала невольным участником большого квеста, который проходит сегодня в зоопарке «Роев ручей», всех участников которого ждали маленькие призы от спонсоров.

Большой альбом со всеми фотографиями можно найти по ссылке.

Фото: Александр Жуковец

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