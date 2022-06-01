У Красноярска появился новый главный архитектор

На должность главного архитектора города Красноярска назначен Андрей Булак. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Еремин. На место претендовали четыре человека.

«Его обязанности будет входить разработка и реализация архитектурной политики города, в том числе анализ и совершенствование архитектурного облика Красноярска. Также ему предстоит работать с гражданами и юрлицами по вопросам, касающимся архитектурной деятельности на территории города, благоустройства территорий, оформления общественных пространств. Формирование и реализация единой городской политики в области наружной рекламы тоже относится к обязанностям главного архитектора», – пояснили в мэрии.

Андрей Булак родился в Красноярске в 1963 году, окончил КИСИ по специальности «Архитектура» и аспирантуру Московского архитектурного института на кафедре основ теории градостроительства. С 2007 года по февраль 2022 года был начальником отдела, а затем заместителем руководителя службы по контролю в области градостроительной деятельности Красноярского края.

Фото: © admkrsk.ru / РИА Новости / Илья Наймушин