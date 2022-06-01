В Красноярске ищут мужчину, укравшего букет роз из цветочного магазина

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, 31 мая в вечернее время в дежурную часть обратилась сотрудница магазина цветов и рассказала, что неизвестный зашёл в помещение и попросил сделать букет из роз. Когда она отвернулась, он похитил букет стоимостью более 3 тысяч рублей. Со слов продавца была составлена ориентировка на подозреваемого.

Если вы обладаете информацией о мужчине на фото, сообщите по телефону 266-94-18 или 02.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Максимальное наказание по статье — до 4 лет лишения свободы.

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