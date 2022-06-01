1 июня
Красноярск
погода +14 °C
61.61
 
€ 62.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске для реконструкции дороги изымают земельные участки по пер. Боготольскому

Главная Общество
Красноярск
18:20 1 Июня 2022
общество, красноярск, земля, дорога, реконструкция
версия для печати Ico_print

В Красноярске заммэра Олег Животов подписал распоряжение об изъятии более 100 объектов недвижимости в пер. Боготольском. Под снос пойдут жилые дома, хозяйственные строения и гаражи, сообщают Дела.ru. Это порядка 40 земельных участков по улицам Новой Жизни, Исторической, Менжинского, 8г и 10, Луначарского, Розы Люксембург, пер. Боготольскому, 95 гаражей и жилых домов на улицах Менжинского, Исторической и в переулке Боготольском.

Недвижимость «изымают для муниципальных нужд» в переулке (от ул. Копылова до ул. Новосибирской).

Владельцам выплатят возмещение или предоставят другие участки.

Ранее земли были зарезервированы.

По пер. Боготольскому часто объезжают пробки по ул. Копылова. Реконструкция начнётся с работ по сохранению археологических артефактов в районе переулка, затем начнутся работы по расширению дороги и благоустройству.

Фото: © dela.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Прокуратура признала незаконной продажу участка у Центрального рынка в Красноярске

Прокуратура признала незаконной продажу участка у Центрального рынка в Красноярске

1 Июня 2022 г.
Земля находилась в собственности города
Новости Красноярска: Красноярск встал в 9-балльные пробки

Красноярск встал в 9-балльные пробки

1 Июня 2022 г.
Самая сложная ситуация в центре города
Новости Красноярска: Магазины IKEA в России откроют отделы по обмену и возврату товара

Магазины IKEA в России откроют отделы по обмену и возврату товара

1 Июня 2022 г.
При этом свою работу в России торговая сеть пока не возобновит
Новости Красноярска: На Алтае у берегов озера найден брошенный подтопленный катер

На Алтае у берегов озера найден брошенный подтопленный катер

1 Июня 2022 г.
Рядом в воде имеются признаки утечки горюче-смазочных материалов
Новости Красноярска: Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил задержавших грабителя красноярских школьников

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил задержавших грабителя красноярских школьников

1 Июня 2022 г.
28 августа прошлого года ребята задержали грабителя
Новости Красноярска: В Красноярском крае живут более 630 тысяч детей

В Красноярском крае живут более 630 тысяч детей

1 Июня 2022 г.
Большая часть ребятишек проживает в сельской местности (76,7 %)
Новости компаний
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
25/05
Самые важные моменты, которые необходимо учесть при выборе матраса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае «М.Видео» обязали продать пылесосы по первоначальной цене

В Красноярском крае «М.Видео» обязали продать пылесосы по первоначальной цене

30 Мая 2022 г.
Также суд взыскал в пользу каждого потребителя компенсацию морального вреда
Новости Красноярска: В автосалоне Красноярска изъяли автомобили на 20 миллионов рублей

В автосалоне Красноярска изъяли автомобили на 20 миллионов рублей

27 Мая 2022 г.
Самый дорогостоящий — Toyota Camry был оценён на сумму около 4 млн руб.
Новости Красноярска: Мастер спорта по самбо из Красноярского края погиб на Украине

Мастер спорта по самбо из Красноярского края погиб на Украине

28 Мая 2022 г.
Установить личность удалось с помощью анализа ДНК
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru