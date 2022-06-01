В Красноярске для реконструкции дороги изымают земельные участки по пер. Боготольскому

В Красноярске заммэра Олег Животов подписал распоряжение об изъятии более 100 объектов недвижимости в пер. Боготольском. Под снос пойдут жилые дома, хозяйственные строения и гаражи, сообщают Дела.ru. Это порядка 40 земельных участков по улицам Новой Жизни, Исторической, Менжинского, 8г и 10, Луначарского, Розы Люксембург, пер. Боготольскому, 95 гаражей и жилых домов на улицах Менжинского, Исторической и в переулке Боготольском.

Недвижимость «изымают для муниципальных нужд» в переулке (от ул. Копылова до ул. Новосибирской).

Владельцам выплатят возмещение или предоставят другие участки.

Ранее земли были зарезервированы.

По пер. Боготольскому часто объезжают пробки по ул. Копылова. Реконструкция начнётся с работ по сохранению археологических артефактов в районе переулка, затем начнутся работы по расширению дороги и благоустройству.

Фото: © dela.ru