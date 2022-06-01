1 июня
Красноярск
погода +14 °C
61.61
 
€ 62.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске в шестой раз прошла экоакция РУСАЛа «Сиреневый день»

Главная Общество
Красноярск
15:34 1 Июня 2022
благоустройство, волонтеры, акция, город, предприятие
версия для печати Ico_print

В Красноярске состоялась традиционная экоакция – «Сиреневый день». В разных точках города волонтёры высадили 250 кустов венгерской сирени. Организаторами экоакции ежегодно выступают Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ и медиагруппа «Комсомольская правда - Красноярск». В этом году сиреневый маршрут стал спортивным. Акцию решили посвятить самому главному: здоровому образу жизни, физической культуре и спорту.

В маршрут «Сиреневого дня» в этом году вошли территории, связанные со спортом. В их числе спортивная школа Олимпийского резерва им. Бувайсара Сайтиева, ледовый дворец «Кристалл Арена», остров Татышев и КГПУ им.В.П.Астафьева, где в рамках «Сиреневого дня» провели соревнования среди студентов. Кроме того, по традиции, сирень высадили около детских садов, которые принимали участие в конкурсе рисунков – в этом году их было  более 300. Основной точкой маршрута «Сиреневого дня» стал многофункциональный спортивный комплекс «Арена. Север». Здесь сотрудники РУСАЛа и спортсмены Красноярска высадили 60 кустов сирени. В этом году в рамках  «Сиреневого дня»  состоялся мастер-класс «Как правильно высаживать сирень и ухаживать за ней в городских условиях». Он прошел для озеленителей управляющих компаний и председателей многоквартирных домов в городской библиотеке им. Горького.

– Как правило, любые спортивные мероприятия привлекают большое количество горожан и жителей края. Через спортивную жизнь мы можем транслировать правильные в этой жизни вещи, в частности, говорить о пользе экологических акций, - сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский, поддержавший экоакцию и высадивший сирень на территории «Арены.Север» вместе с волонтёрами.

– Сегодня можно смело говорить, что акция «Сиреневый день» стала общегородским праздником. Есть даже такое поверье: когда садишь сирень, нужно обязательно загадать желание, и оно сбудется; я, например, загадала, чтобы Красноярск стал сиреневой столицей Сибири», — отметила Елена Ланина, глава администрации Советского района.

– «Сиреневый день» в Красноярске проходит уже в шестой раз в этом году, он разрастается, всё больше объектов мы включаем в его орбиту: сначала это была пара-тройка площадок в Советском районе, потом мы расширились до Центрального района, а в этом году решили с коллегами, что пора делать любимую акцию всероссийской. В планах распространить акцию на другие территории ответственности РУСАЛа — за пределами Красноярского края и его столицы, саженцы появятся в Иркутской области и Хакасии, — прокомментировала Елена Южакова, директор департамента общественных связей алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.

В Красноярске в шестой раз прошла экоакция РУСАЛа «Сиреневый день»

Экоакция «Сиреневый день» впервые прошла в 2017 году. С тех пор «Сиреневый день» стал городской традицией, которую поддерживают сотни красноярцев. За шесть лет 1500 кустов сирени высажены и цветут во дворах домов Советского района, на территориях 30 школ и детских садов, в «Роевом Ручье», в Центральном парке, во дворе роддома №1, у Часовни Параскевы Пятницы, по ул. Пограничников, 9 Мая, краевой клинической больницы, 20-й больницы, БСМП, и многих других территориях. Традиции создания комфортной городской среды в городах, где живут металлурги РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Прокуратура признала незаконной продажу участка у Центрального рынка в Красноярске

Прокуратура признала незаконной продажу участка у Центрального рынка в Красноярске

1 Июня 2022 г.
Земля находилась в собственности города
Новости Красноярска: Красноярск встал в 9-балльные пробки

Красноярск встал в 9-балльные пробки

1 Июня 2022 г.
Самая сложная ситуация в центре города
Новости Красноярска: Магазины IKEA в России откроют отделы по обмену и возврату товара

Магазины IKEA в России откроют отделы по обмену и возврату товара

1 Июня 2022 г.
При этом свою работу в России торговая сеть пока не возобновит
Новости Красноярска: На Алтае у берегов озера найден брошенный подтопленный катер

На Алтае у берегов озера найден брошенный подтопленный катер

1 Июня 2022 г.
Рядом в воде имеются признаки утечки горюче-смазочных материалов
Новости Красноярска: Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил задержавших грабителя красноярских школьников

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил задержавших грабителя красноярских школьников

1 Июня 2022 г.
28 августа прошлого года ребята задержали грабителя
Новости Красноярска: В Красноярске для реконструкции дороги изымают земельные участки по пер. Боготольскому

В Красноярске для реконструкции дороги изымают земельные участки по пер. Боготольскому

1 Июня 2022 г.
Ранее земли были зарезервированы
Новости компаний
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
25/05
Самые важные моменты, которые необходимо учесть при выборе матраса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мастер спорта по самбо из Красноярского края погиб на Украине

Мастер спорта по самбо из Красноярского края погиб на Украине

28 Мая 2022 г.
Установить личность удалось с помощью анализа ДНК
Новости Красноярска: Смертельное ДТП устроил пьяный водитель без прав в Красноярске

Смертельное ДТП устроил пьяный водитель без прав в Красноярске

28 Мая 2022 г.
Погибла 43-летняя женщина
Новости Красноярска: В Красноярском крае с 1 июня прожиточный минимум составит 15 451 рубль

В Красноярском крае с 1 июня прожиточный минимум составит 15 451 рубль

31 Мая 2022 г.
С января величина составляла 14 046 рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru