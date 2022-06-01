В Красноярске в шестой раз прошла экоакция РУСАЛа «Сиреневый день»

В Красноярске состоялась традиционная экоакция – «Сиреневый день». В разных точках города волонтёры высадили 250 кустов венгерской сирени. Организаторами экоакции ежегодно выступают Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ и медиагруппа «Комсомольская правда - Красноярск». В этом году сиреневый маршрут стал спортивным. Акцию решили посвятить самому главному: здоровому образу жизни, физической культуре и спорту.

В маршрут «Сиреневого дня» в этом году вошли территории, связанные со спортом. В их числе спортивная школа Олимпийского резерва им. Бувайсара Сайтиева, ледовый дворец «Кристалл Арена», остров Татышев и КГПУ им.В.П.Астафьева, где в рамках «Сиреневого дня» провели соревнования среди студентов. Кроме того, по традиции, сирень высадили около детских садов, которые принимали участие в конкурсе рисунков – в этом году их было более 300. Основной точкой маршрута «Сиреневого дня» стал многофункциональный спортивный комплекс «Арена. Север». Здесь сотрудники РУСАЛа и спортсмены Красноярска высадили 60 кустов сирени. В этом году в рамках «Сиреневого дня» состоялся мастер-класс «Как правильно высаживать сирень и ухаживать за ней в городских условиях». Он прошел для озеленителей управляющих компаний и председателей многоквартирных домов в городской библиотеке им. Горького.

– Как правило, любые спортивные мероприятия привлекают большое количество горожан и жителей края. Через спортивную жизнь мы можем транслировать правильные в этой жизни вещи, в частности, говорить о пользе экологических акций, - сказал министр спорта Красноярского края Денис Петровский, поддержавший экоакцию и высадивший сирень на территории «Арены.Север» вместе с волонтёрами.

– Сегодня можно смело говорить, что акция «Сиреневый день» стала общегородским праздником. Есть даже такое поверье: когда садишь сирень, нужно обязательно загадать желание, и оно сбудется; я, например, загадала, чтобы Красноярск стал сиреневой столицей Сибири», — отметила Елена Ланина, глава администрации Советского района.

– «Сиреневый день» в Красноярске проходит уже в шестой раз в этом году, он разрастается, всё больше объектов мы включаем в его орбиту: сначала это была пара-тройка площадок в Советском районе, потом мы расширились до Центрального района, а в этом году решили с коллегами, что пора делать любимую акцию всероссийской. В планах распространить акцию на другие территории ответственности РУСАЛа — за пределами Красноярского края и его столицы, саженцы появятся в Иркутской области и Хакасии, — прокомментировала Елена Южакова, директор департамента общественных связей алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.

Экоакция «Сиреневый день» впервые прошла в 2017 году. С тех пор «Сиреневый день» стал городской традицией, которую поддерживают сотни красноярцев. За шесть лет 1500 кустов сирени высажены и цветут во дворах домов Советского района, на территориях 30 школ и детских садов, в «Роевом Ручье», в Центральном парке, во дворе роддома №1, у Часовни Параскевы Пятницы, по ул. Пограничников, 9 Мая, краевой клинической больницы, 20-й больницы, БСМП, и многих других территориях. Традиции создания комфортной городской среды в городах, где живут металлурги РУСАЛа, заложил основатель компании Олег Дерипаска.