КрасЖД открыла образовательную площадку в новом детском Центре безопасности дорожного движения Красноярска

Красноярская железная дорога презентовала собственную площадку, которая стала частью образовательной инфраструктуры первого красноярского Детского центра безопасности дорожного движения.

На его открытии побывали губернатор Красноярского края Александр Усс и начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

Центр – это общегородская платформа для школьников, где созданы условия для наглядного изучения правила дорожного движения, в том числе – правил поведения на объектах железной дороги.

Так, здесь имитируются городские автомагистрали с асфальтовым покрытием, развязками, постом ДПС. А на площадке, созданной КрасЖД, воспроизведены элементы железнодорожной инфраструктуры – переезд, поезд, контактная сеть.

«Мы поддержали этот проект и открыли свою локацию на территории Центра, для того чтобы дети с самого раннего возраста могли изучать правила поведения на железной дороге. Любая транспортная инфраструктура – источник повышенной опасности, поэтому очень важно прививать культуру безопасности с самого раннего возраста» – отметил Алексей Туманин.

Планируется, что на территории Центра будут проходить познавательно – развлекательные уроки по правилам безопасности на объектах транспорта для учащихся 1-4 классов школ Красноярска.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД