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КрасЖД открыла образовательную площадку в новом детском Центре безопасности дорожного движения Красноярска

Главная Общество
Красноярск
15:32 1 Июня 2022
дети, школьники, образование, железные дороги, открытие
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Красноярская железная дорога презентовала собственную площадку, которая стала частью образовательной инфраструктуры первого красноярского Детского центра безопасности дорожного движения.
На его открытии побывали губернатор Красноярского края Александр Усс и начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

КрасЖД открыла образовательную площадку в новом детском Центре безопасности дорожного движения Красноярска

Центр – это общегородская платформа для школьников, где созданы условия для наглядного  изучения правила дорожного движения, в том числе – правил поведения на объектах  железной дороги.
Так, здесь имитируются городские автомагистрали с асфальтовым покрытием, развязками, постом ДПС. А на площадке, созданной КрасЖД, воспроизведены элементы железнодорожной инфраструктуры – переезд, поезд, контактная сеть.

КрасЖД открыла образовательную площадку в новом детском Центре безопасности дорожного движения Красноярска

«Мы поддержали этот проект и открыли свою локацию на территории Центра, для того чтобы дети с самого раннего возраста могли изучать правила поведения на железной дороге. Любая транспортная инфраструктура – источник повышенной опасности, поэтому очень важно прививать культуру безопасности с самого раннего возраста» – отметил Алексей Туманин.

Планируется, что на территории Центра будут проходить познавательно – развлекательные уроки по правилам безопасности на объектах транспорта для учащихся 1-4 классов  школ Красноярска.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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