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В Красноярском крае водитель школьного автобуса врезался в автомобиль и наехал на электроопору

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Красноярск
15:02 1 Июня 2022
в красноярском крае, дтп, автобус, происшествия, общество, автомобиль
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Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, 1 июня около 07:00 на 2 км автодороги «Ачинск – Бирилюссы» водитель 1963 года рождения на автобусе ПАЗ столкнулся с впереди двигающимся в попутном направлении автомобилем Toyota Tercel, водитель которого остановился для поворота налево. После, водитель автобуса наехал на электроопору.

В результате ДТП, пассажирку иномарки доставили в больницу. Ей назначили амбулаторное лечение.

К счастью, в автобусе пассажиров не было. На водителя ПАЗ составлены материалы по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ и ст. 12.33 КоАП РФ.

Отметим, что состояние опьянения водителей не установлено.

Фото: © 24.мвд.рф

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