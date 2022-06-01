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В Красноярске озеленяют проспект Мира

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Красноярск
15:23 1 Июня 2022
общество, красноярск, благоустройство, улица
Фотография © admkrsk.ru
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Рабочие высадили вдоль пр. Мира на участках от ул. Вейнбаума до ул. Перенсона и от ул. Перенсона до ул. Кирова 15 рябин. Далее бригады перешли в квартал от ул. Кирова до ул. Горького.

В Красноярске озеленяют проспект Мира

Посадками занимаются пока нет яркого солнца и жары, утром с 5 до 8 часов. Крупномерные саженцы привозят из питомника. Они адаптированы к сибирским условиям, пишут на сайте администрации города Красноярска.

Для озеленения части проспекта предложена новая концепция, учитывающая особенности расположения светофоров, дорожных знаков и указателей. Чтобы обеспечить безопасность и видимость в границах перекрёстков, где в основном расположены знаки и светофоры, будут высаживать кизильник. Кусты будут подстригать, придавая форму шаров. Кустарники расположат в лунках, прилегающих к перекрёсткам по ходу движения автомобилей, если такие лунки заняты здоровыми деревьями, то их пересадят на пустующие места.

В Красноярске озеленяют проспект Мира

На всём протяжении проспекта сейчас 715 посадочных лунок, 103 из них пустуют, в остальных растут деревья разных пород. В неудовлетворительном состоянии находились 47 деревьев (в липы и черёмухи), их заменят на рябины, а в границах перекрёстков — на кизильник.

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