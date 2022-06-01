Школьники Кодинска приняли участие в выпускном Энергокласса

В девяти регионах России состоялись online-выпускные для школьников, завершивших трехлетнюю программу обучения в Энергоклассах РусГидро. Сертификаты об успешном завершении программы получили и одиннадцать учащихся Центра дополнительного образования детей (ЦДОД) города Кодинска. Вместе со своими ровесниками они приняли участие в интеллектуальной online-игре «Энерго-квиз», которая впервые прошла в индивидуальном зачете. Победителем стал ученик кодинского Энергокласса Дмитрий Верхотуров, опередивший коллег из Новосибирска, Новочебоксарска, Балаково, Рыбинска, Волжского, Черкесска, поселков Новобурейский и Черемушки.

Выпускникам 2022 года еще предстоит сдать ЕГЭ, но как минимум трое планируют поступать в Сибирский федеральный университет на специальности, связанные с энергетикой. К своему выбору они пришли осознанно: Дмитрий Верхотуров стал призером ХХ районной научно-практической конференции с проектом «Специфика работы гидроэнергетика», а Александр Юдин принимал участие в XI Летней энергетической школе РусГидро. В 2021 году семь из одиннадцати выпускников поступили на бюджетные места на специальность «Электроэнергетика и электротехника». Еще одним свидетельством высокого качества обучения в кодинском Энергоклассе стала победа девятиклассника Виктора Тропина в конкурсе для участия в XII Летней энергетической школе РусГидро. Эссе «Как энергопереход в России повлияет на достижение углеродной нейтральности?» привлекло внимание отборочной комиссии, и Виктор получил одну из путевок на ЛЭШ-2022, которая пройдет в Нижнем Новгороде.

На следующий день после выпускного 25 школьников из Кодинска стали гостями Богучанской ГЭС. В экскурсии приняли участи не только выпускники и учащиеся Энергокласса из 9-10 классов, но восьмиклассники, которые смогут поступить в него в новом учебном году. Заместитель начальника Оперативной службы Евгений Сусликов рассказал школьникам о ярких страницах истории строительства ГЭС, которая в 2022 году отметит 10-летие с момента пуска первых гидроагрегатов, о работе станции и ее основных сооружениях. Ребята получили возможность ознакомиться с организацией производства и основным оборудованием, наблюдали представителей разных профессий в рабочей обстановке.