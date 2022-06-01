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Из Канского района в Узбекистан отправили 20 тонн молочной продукции

Главная Общество
Красноярск
12:30 1 Июня 2022
общество, в красноярском крае, экспорт, продукты
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20 тонн продукта сгущенного с сахаром на молочной основе с растительными жирами с м.д.ж. 8,5 % отправили из Канского района в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора. Ветеринарный контроль продукции провели специалисты ведомства.

На экспорт отправили продукт Филимоновского молочноконсервного комбината. Отмечается, что поставка осуществляется автомобильным транспортом через международный таможенный пункт пропуска Карасукский.

По данным Россельхознадзора, ранее из Красноярского края отправили на экспорт 60 тонн сгущённого молока и 20 тонн продукта сгущённого с сахаром.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости

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