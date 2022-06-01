Красноярский фестиваль фудтраков стал лучшим торговым фестивалем России

На конкурсе «Торговля России-2022» жюри рассмотрело 578 заявок со всей России.

Администрация города Красноярска представила проект «Фестиваль фудтраков», который стал победителем в номинации «Лучший торговый фестиваль».

Отметим, что фестиваль фудтраков впервые прошёл в Красноярске в прошлом году в рамках проекта «В центре Мира». Более 20 участников продавали кофе и сэндвичи, бутерброды и различные сладости. За наиболее понравившееся заведение посетители могли отдать свой голос. Фудтраки соревновались в разнообразных номинациях, рассказали в пресс-службе администрации города.

За два уик-​энда фестиваля его посетили тогда 200 000 человек. Одна кофемашина продавала около 400 стаканчиков кофе в день. За 4 дня работы фестиваля эта цифра достигла 27 000 проданных стаканчиков кофе.