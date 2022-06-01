С 1 июня Турция отменяет ПЦР-тесты для туристов

Власти Турции смягчили правила въезда в республику. Они отменили предъявление результатов ПЦР-тестов или тестов на антиген, говорится в распространённом циркуляре Министерства внутренних дел Турции.

Ранее Турция разрешала въезд в страну с отрицательным результатом теста на новую коронавирусную инфекцию или документами о прохождении полного курса вакцинации без карантина препаратами, зарегистрированными ВОЗ или Министерством здравоохранения Турции для экстренного применения.

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