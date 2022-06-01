В Красноярске появился Центр безопасности дорожного движения с детским автогородком

Губернатор Красноярского края Александр Усс побывал в Центре безопасности дорожного движения и высоко оценил работу активистов.

Он отметил, что реализация проекта позволит повысить у ребят качество знаний ПДД, и, соответственно, сократит уровень детского травматизма на дорогах.

— В будущем подобные детские автогородки можно делать частью общественных пространств или традиционных игровых площадок. Ребёнок сможет покачаться и на качели, и узнать, как нужно вести себя, когда рядом дорога, — сказал Александр Усс.

Активисты Краевого общества по защите прав автовладельцев предложили проект на конкурсе «Есть идея?». Идея строительства автогородка и ещё несколько проектов получили одобрение губернатора.

Как сообщили в правительстве Красноярского края, автогородок оборудован дорогами с пешеходными переходами, кольцевой развязкой. Кроме этого, там установлены светофоры и дорожные знаки, пост ДПС, автозаправка и ж/д переезд. Занятия проходят в игровой форме, приближённой к реальности. Дети смогут побывать как в роли пешеходов, так и водителей. На площадке предусмотрены детские вело- и электромобили.

Центр безопасности дорожного движения, расположенный рядом с детским автогородком, оснащён лекционным и компьютерным классами. Здесь будут обучаться дети, подростки и взрослые.

Организаторы проекта планируют создать центры безопасности дорожного движения с детскими автогородками в каждом районе Красноярска.

Фото: © Александр Черных