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В Красноярском крае каждая седьмая семья — многодетная

Главная Общество
Красноярск
11:30 1 Июня 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, семьи, многодетные, соцподдержка
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В Красноярском крае проживает более 507,5 тыс. детей, которые воспитываются в 314,5 тыс. семьях, пишут на сайте регионального правительства.

— Каждая седьмая семья в крае — многодетная (воспитывает трёх и более детей). В шести семьях подрастает по 12 ребятишек. Для семей с детьми у нас предусмотрено свыше 30 мер соцподдержки, — рассказала Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

На всевозможные выплаты для многодетных выделено более 24,5 млрд рублей.

По инициативе губернатора Красноярского края Александра Усса в этом году расширилась категория семей, которая может получить до 70 тыс. руб. на развитие личного подсобного хозяйства. Стоит отметить, что раньше эта поддержка была доступной лишь семьям с пятью и более детьми. Сейчас помощь могут получать семьи с тремя детьми, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума.

На выделяемые средства семья может приобрести домашний скот и посадочный материал, а также сельскохозяйственную технику, оборудование и инвентарь.

Обращение семей за выплатами и льготами упростилось: для ряда выплат достаточно лишь написать заявление, а все необходимые документы специалисты соберут самостоятельно.

Фото: © из личного архива семьи Бардиных

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