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7 очагов возгораний зафиксировано в лесах Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
11:15 1 Июня 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, лесные пожары
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За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 7 лесных пожаров на площади 2 тыс. га. Остановлено распространение пяти пожаров на площади 2,5 тыс. га. Очаги возгораний действовали в 8 муниципалитетах.

Предварительно, на лес огонь перешёл по вине местного населения и из-за сухих гроз.

На 1 июня в Красноярском крае действуют 7 лесных пожара на площади 2,7 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Пожары зафиксированы в Емельяновском и Богучанском районах и Дивногорске.

Помощь в тушении лесных пожаров Красноярского края оказывают более специалисты резерва ФБУ «Авиалесоохрана», других регионов РФ, арендаторы, сотрудники лесничеств. В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 4 000 человек и свыше 1 100 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок

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