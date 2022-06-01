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Путин поддержал выдвижение главы Бурятии Цыденова на новый срок

Главная Общество
Красноярск
11:00 1 Июня 2022
бурятия, правительство, губернатор
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Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение Алексея Цыденова на предстоящих выборах главы Бурятии.

Встречи президента и глав регионов проходят уже две недели. Как сообщал «Байкал-Daily», разговор начинался с докладов губернаторов об итогах работы за последние пять лет в строительстве дорог, школ, детсадов, спортивных сооружений и объектов здравоохранения. Также речь шла о развитии промышленности, сельского хозяйства, поддержке малого бизнеса и так далее.

«По итогам пяти лет приведены в порядок более 1,5 тысячи километров автодорог и 78 мостов, построена новая взлётно-посадочная полоса. В Улан-Удэ началось строительство долгожданного третьего моста через реку Уду. Благодаря субсидированию авиаперевозок, в два раза вырос пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ и продолжает расти. Даже сейчас по итогам четырёх месяцев мы опережаем 2019 год».

Отчёт Алексея Цыденова был тепло принят президентом, что фактически означает одобрение выдвижения главы республики на второй срок

Кроме того, прозвучали от Алексея Цыденова и просьбы. Так, глава Бурятии рассказал президенту о подвиге лейтенанта Балдана Цыдыпова и просил подержать присвоение ему звания Героя России.

«Он ранен тяжело, стопа ампутирована – в общем, много операций предстоит. Но он молодец, хорошо держится. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей. Владимир Владимирович, прошу подержать представление Минобороны о присвоении ему звания Героя России», – обратился Алексей Цыденов к президенту.

Владимир Путин без колебаний одобрил.

Вторая просьба касалась привлечения в вузы Бурятии студентов из Монголии, Китая и Кореи, а именно строительства современного межвузовского кампуса. Помимо этого, глава Бурятии попросил выделить из федерального бюджета около 7 миллиардов рублей для перевода отопления в Улан-Удэ с печного, на электрического. Сейчас в городе 67 тысяч частных домов топятся углём и дровами, что сильно загрязняет воздух.

«Оба вопроса, которые вы сейчас поставили, будут направлены в правительство с соответствующими поручениями», – ответил Владимир Путин.

Фото: © kremlin.ru 

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