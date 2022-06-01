В Красноярске ищут 16-летнюю девушку

16-летняя Елизавета Цветкова 29 мая в 21:00 ушла из дома (ул. Мартынова, 24).

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы длинные тёмно-русые, глаза светло-зелёные.

Была одета в розово-сиреневую футболку, чёрные джинсы. На ногах у неё чёрная обувь. С собой у неё маленький рюкзак молочного цвета.

Особые приметы: шрам на правой брови, носит очки.

Кому известно местонахождение подростка, звоните по телефонам: 8(391)227-44-55 (дежурная часть), 112, 8-950-99-66-066 (волонтёры).

Фото: © vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk, РИА Новости / Владимир Астапкович