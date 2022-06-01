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В Красноярском крае утверждён план капремонта домов до 2025 года

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Красноярск
10:45 1 Июня 2022
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Фотография © admkrsk.ru
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На заседании правительства Красноярского края утвердили план реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах на 2023-2025 годы. За этот период времени ремонт пройдёт в 2 868 домах, сообщают на сайте регионального правительства.

Приоритетным остаётся ремонт газового и лифтового оборудования (в 144 домах заменят систему газоснабжения, в 511 — лифтовое оборудование).

— По поручению губернатора план разработан и утверждён на месяц раньше, чем обычно. Дополнительное время даст возможность региональному фонду и органам местного самоуправления провести собрания собственников, разработать проектную документацию, организовать конкурсы по выбору подрядчиков, — рассказала Ирина Сосновская, замминистра строительства края.

Напомним, в Красноярском крае продолжается обновление жилого фонда по программе капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году в 1 335 домах заменят лифтовое и газовое оборудование, проведут ремонт горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, подвала, фасада, кровли, электрики, системы водоотведения.

В договоре с подрядчиком установлен пятилетний гарантийный срок на выполненные работы.

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