Многодетная семья из Норильска получила орден «Родительская слава»

Накануне Дня защиты детей семье Новиковых вручили орден «Родительская слава» — это одна из самых почётных в России наград для многодетных семей. Приказ о награждении подписал президент Владимир Путин.

Александр и Татьяна вместе уже 26 лет, рассказали в администрации города Норильска. У них 4 девочки и 5 мальчиков, самому старшему, Андрею, 26 лет, самому маленькому, Арсению, — скоро исполнится 8.

Ребята ведут активный образ жизни, занимаются дополнительным образованием. Девочки вышивают, шьют мягкие игрушки. Мальчишки не только увлечены компьютером, но и мастерят из дерева поделки.

Глава семьи больше четверти века трудится в ремонтно-строительном тресте «Норильскникельремонт» слесарем-ремонтником. Он овладел специальностями плотника, электрогазосварщика, стропальщика. В свободное время он занимается оформлением икон и изготовлением подсвечников.

Татьяна Николаевна работает младшим воспитателем в детском саду.

Семья Новиковых отмечена благодарственными письмами и грамотами общественных организаций и общеобразовательных муниципальных учреждений города за положительный опыт в воспитании детей, большой вклад в сохранение крепких семейных традиций, формирование и ведение здорового образа жизни.

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