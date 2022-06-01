В Красноярске начинается сезон тополиного пуха

В Красноярске начался сезон цветения тополей. «Ковёр» из пуха уже заметили в парках и скверах.

Пух – это опасный аллерген. Он вызывает механическое раздражение слизистой, а также собирает на себя вредные химические вещества и пыльцу других цветущих растений. Чтобы обезопасить себя, следует несколько раз в день умываться и промывать нос, на улице следует носить солнцезащитные очки, а дома регулярно проводить влажную уборку.

В прошлом году к лету сезон цветения тополей начался в середине мая. Напомним, что сейчас в Красноярском крае действует противопожарный режим, поэтому тополиный пух запрещено поджигать.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский