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В Красноярске благоустроят ещё несколько участков Вавиловского пешеходного кольца

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Красноярск
10:00 1 Июня 2022
общество, красноярск, благоустройство, администрация
Фотография © admkrsk.ru
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Благоустройство проведут в течение лета. В ближайшее время на электронной площадке госзакупок начнётся поиск подрядной организации для благоустройства ещё нескольких участков Вавиловского пешеходного кольца. Начальная цена контракта – около 44 млн рублей.

По поручению мэра Сергея Ерёмина прогулочные маршруты для пешеходов формируются в разных районах Красноярска. Например, в рамках этого проекта в Кировском районе преобразился бульвар Маяковского, участок площади в районе остановки «ТЮЗ» на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», участки вдоль зданий университета, площадь перед ТЦ «Красноярье», сквер Энтузиастов и набережная р. Енисей.

Как рассказали в администрации города, в этот раз обновят пешеходные пути в переулках Вузовский и Якорный. По отдельному контракту отремонтируют пешеходные зоны вдоль улиц Затонская и Вавилова.

На участках «кольца» вдоль ул. Затонская и ул. Вавилова обновят пешеходные покрытия, уложат разноформатную брусчатку, установят новую уличную мебель, сформируют недостающие световые акценты. Все зелёные насаждения сохранят.

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