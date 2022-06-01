В Красноярске благоустроят ещё несколько участков Вавиловского пешеходного кольца

Благоустройство проведут в течение лета. В ближайшее время на электронной площадке госзакупок начнётся поиск подрядной организации для благоустройства ещё нескольких участков Вавиловского пешеходного кольца. Начальная цена контракта – около 44 млн рублей.

По поручению мэра Сергея Ерёмина прогулочные маршруты для пешеходов формируются в разных районах Красноярска. Например, в рамках этого проекта в Кировском районе преобразился бульвар Маяковского, участок площади в районе остановки «ТЮЗ» на пр. им. газеты «Красноярский рабочий», участки вдоль зданий университета, площадь перед ТЦ «Красноярье», сквер Энтузиастов и набережная р. Енисей.

Как рассказали в администрации города, в этот раз обновят пешеходные пути в переулках Вузовский и Якорный. По отдельному контракту отремонтируют пешеходные зоны вдоль улиц Затонская и Вавилова.

На участках «кольца» вдоль ул. Затонская и ул. Вавилова обновят пешеходные покрытия, уложат разноформатную брусчатку, установят новую уличную мебель, сформируют недостающие световые акценты. Все зелёные насаждения сохранят.