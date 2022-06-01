Жителю Назарово, устроившему стрельбу в ночном клубе, грозит до 7 лет тюрьмы

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Назарово, который обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ночью 23 марта он в зале ночного клуба «Джокер» вёл себя вызывающе и спровоцировал конфликт с посетителями, одного из которых избил. Затем достал пистолет, демонстрировал его окружающим, а потом выстрелил вверх.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких