В Красноярске в следующем году благоустроят 8 скверов

Участие в голосовании за выбор общественных пространств для благоустройства в 2023 году приняли 145 тысяч 536 красноярцев.

Голосование проводилось с 15 апреля по 30 мая. ​Жители выбирали из 15 общественных пространств. По результатам в Красноярске в следующем году будут благоустроены:

«Зелёный берег» (вдоль пр. Ульяновский);

набережная р. Кача (Железнодорожный район);

сквер на месте бывшего Казачьего рынка (мкрн. Северный);

сквер Юбилейный (напротив магазина «Баджей» по дороге к учреждениям ФМБА);

променад вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий»;

сквер «Сибсталь»;

«Цветочный квартал» (на месте снесённых павильонов у центрального рынка);

сквер по ул. Ладо Кецховели (на месте бывшей автостоянки).

Проекты благоустройства и сметную документацию разработают с учётом мнений и предложений горожан, архитекторов, урбанистов, лидеров общественного мнения, рассказали в пресс-службе администрации города Красноярска.

Отметим, что с 2017 года благодаря активности жителей уже благоустроили 57 общественных пространств, к примеру, Ярыгинскую и Центральную набережную, Юдинский сквер, парк «Солнечная поляна», набережные за ТЦ «Красноярье» и им. Петра Пимашкова на р. Кача.

Фото: © пресс-служба министерства строительства Красноярского края