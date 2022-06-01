В Красноярске в следующем году благоустроят 8 скверов

Участие в голосовании за выбор общественных пространств для благоустройства в 2023 году приняли 145 тысяч 536 красноярцев.
Голосование проводилось с 15 апреля по 30 мая. Жители выбирали из 15 общественных пространств. По результатам в Красноярске в следующем году будут благоустроены:
- «Зелёный берег» (вдоль пр. Ульяновский);
- набережная р. Кача (Железнодорожный район);
- сквер на месте бывшего Казачьего рынка (мкрн. Северный);
- сквер Юбилейный (напротив магазина «Баджей» по дороге к учреждениям ФМБА);
- променад вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий»;
- сквер «Сибсталь»;
- «Цветочный квартал» (на месте снесённых павильонов у центрального рынка);
- сквер по ул. Ладо Кецховели (на месте бывшей автостоянки).
Проекты благоустройства и сметную документацию разработают с учётом мнений и предложений горожан, архитекторов, урбанистов, лидеров общественного мнения, рассказали в пресс-службе администрации города Красноярска.
Отметим, что с 2017 года благодаря активности жителей уже благоустроили 57 общественных пространств, к примеру, Ярыгинскую и Центральную набережную, Юдинский сквер, парк «Солнечная поляна», набережные за ТЦ «Красноярье» и им. Петра Пимашкова на р. Кача.
Фото: © пресс-служба министерства строительства Красноярского края