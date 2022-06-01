Скончался врач-травматолог красноярской БСМП

В Красноярске 26 мая скончался опытный врач-травматолог больницы скорой медицинской помощи Валерьян Баркаревич. В БСМП он проработал 45 лет.

«Это был профессионал с высоким уровнем врачебной подготовки, который активно осваивал и внедрял новые методики. Им проводились сложнейшие операции: интрамедуллярный остеосинтез с блокирующими винтами при переломах бедра и голени, внутрикостный чрескостный, накостный остеосинтез, эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов консервативными методами лечения, а также другие сложнейшие операции. Валерьян Николаевич всегда был готов поделиться опытом и помог профессионально вырасти многим травматологам нашей больницы», – сказано в некрологе.

В 1979 году после окончания Красноярского государственного медицинского института он пришел работать туда врачом-травматологом-ортопедом. Трудовую деятельность Валерьян Николаевич завершил в мае 2022 года.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын