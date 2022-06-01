В Минусинске женщина избивала своего полуторагодовалого ребёнка-инвалида

Во время мониторинга прокуратурой одной из соцсетей установлены две видеозаписи. На них демонстрируется жестокое обращение матери со своим ребёнком. Женщина несколько раз наносила удары ребёнку и выражалась нецензурной бранью.

Местонахождение женщины установлено. Она проживает со своими двумя малолетними детьми и подтвердила, что била полуторагодовалого ребёнка-инвалида, имеющего сердечное заболевание, рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. По её словам, она записывала видео побоев на телефон и передавала запись отцу малыша, с которым у неё после развода сложились неприязненные отношения.

Материалы проверки направлены в следственный орган. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ.

Детей у женщины изъяли и поместили в учреждение здравоохранения для прохождения обследования.

Рассматривается вопрос о лишении её родительских прав.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина