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В Омске для новорожденных изготовили уникальные подарочные бирки

Главная Общество
Красноярск
22:57 31 Мая 2022
общество, омск, новорожденные, дети, мамы
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Омским мамочкам сделали подарок в канун Дня защиты детей. 

Перед Днем защиты детей депутат ГосДумы Оксана Фадина и депутат Омского ГорСовета Максим Концедалов привезли в роддом №1 первую партию необычных бирок для мам и их малышей, которые они повесят на кроватки. Бирочек изготовили на целый год . Всего их подготовлено 13, 5 тысяч наборов. Ведь именно столько малышей в среднем появляется за год в столице Омской области.

Что в составе набора, который привезли депутаты: 

- два идентификационных браслета для новорожденного (на ручку и ножку);
- идентификационный браслет для мамы;
- карточка-вкладыш для записи сведений о новорожденном;
- гибкий фиксатор для крепления к кровати. 

Отметим, что браслеты представлены в двух цветах. Розовый сделали для девочек, а голубой будут вешать на кровати для мальчиков. Все предметы изготовлены из мягкого нетоксичного пластика.

В Омске для новорожденных изготовили уникальные подарочные бирки

Фото: Om1.ru

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