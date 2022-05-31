В Омске для новорожденных изготовили уникальные подарочные бирки

Омским мамочкам сделали подарок в канун Дня защиты детей.

Перед Днем защиты детей депутат ГосДумы Оксана Фадина и депутат Омского ГорСовета Максим Концедалов привезли в роддом №1 первую партию необычных бирок для мам и их малышей, которые они повесят на кроватки. Бирочек изготовили на целый год . Всего их подготовлено 13, 5 тысяч наборов. Ведь именно столько малышей в среднем появляется за год в столице Омской области.

Что в составе набора, который привезли депутаты:

- два идентификационных браслета для новорожденного (на ручку и ножку);

- идентификационный браслет для мамы;

- карточка-вкладыш для записи сведений о новорожденном;

- гибкий фиксатор для крепления к кровати.

Отметим, что браслеты представлены в двух цветах. Розовый сделали для девочек, а голубой будут вешать на кровати для мальчиков. Все предметы изготовлены из мягкого нетоксичного пластика.

Фото: Om1.ru