Более 10 тысяч красноярских школьников прошли уникальное обучение экологической грамотности от компании “РостТех

Уроки экологической грамотности прошли в школах по всему правобережью краевой столицы с 7 апреля по 23 мая. Организатором и создателем уникальной обучающей программы выступила компания “РостТех”.

"Проект “Зеленая перемена” направлен на продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры среди самых юных граждан нашей страны. Благодаря урокам мы рассказали школьникам об актуальных экологических проблемах, как их можно не допустить и конечно о важности разделения отходов. В итоге, более 10 тысяч детей побывали на наших просветительских занятиях", — рассказывает врио генерального директора ООО “РостТех” Владимир Потриденный.

Занятия, составленные специалистами “РостТех”, получили одобрение в Главном управлении образования администрации Красноярска. Так, занимательные уроки прошли в 34 школах правобережья, и, как рассказывают ученики, такие занятия даже не хотелось пропускать.

“О том, что из пластиковых бутылок можно делать одежду - этого я не знал!” - делится впечатлениями 4-классник Лицея №3 Евгений Сарана.

Ученики делились на группы и готовили доклады по переработке различного вторичного сырья, обменивались эко-привычками и попробовали свои силы в сортировке отходов при помощи настольной игры. В школьном руководстве идея «РостТеха» понравилась сразу. Говорят, во-первых, тема актуальная. Во-вторых, эти уроки куда интереснее, чем подобные в рамках обычной программы по окружающему миру или биологии.

«Это были и уроки-игры, даже нам привезли настольную игру. Это и уроки-презентации. И можно было посмотреть видеоролик, что ребятам всегда очень интересно. Это познавательно, это увлекает и заставляет задумать об экологических проблема, прежде всего, нашего города», – отметила заместитель директора по воспитательной работе Лицея №3 Ирина Потехина.

Уроки экологической грамотности уже прошли в 34 школах правобережья. Более 10 тысяч красноярских школьников научились сортировать отходов и узнали о их переработке. В планах компании – просвещать и воспитанников детских садов, а также проводить занятия в летних лагерях.

Если вы хотите, чтобы и у ваших детей проходили уроки экологической грамотности – пишите об этом компании «РостТех» во «ВКонтакте».