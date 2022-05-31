Пленум Верховного суда РФ разъяснил правила самообороны при проникновении в дом. Так, при наличии «реальной угрозы совершения общественно опасного посягательства» хозяева жилища могут применить силу в рамках, установленных законом. Тоже касается и случаев, когда злоумышленники проникли в дом, но не наносят вреда его жильцам. Об этом сообщил ТАСС.

«Такие действия правомерны, если не было допущено превышения пределов необходимой обороны», – говорится в постановлении.

Уточняется, что действия гражданина, направленные на защиту себя, своего имущества и жилья, не могут рассматриваться как провокация. В случае обвинения в превышении пределов необходимой обороны суд обязан исходить из принципа презумпции невиновности.

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