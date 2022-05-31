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Красноярские школьники презентовали мэру города свои инициативы

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Красноярск
18:35 31 Мая 2022
общество, красноярск, школьники, проекты, мэр
Фотография © admkrsk.ru
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Мэр Сергей Ерёмин убеждён, что на будущее Красноярска нужно смотреть глазами молодёжи. Поэтому всё больше проектов, реализуемых на уровне города, направлены на активное вовлечение юных красноярцев в повестку развития.

В прошлом году глава города запустил проект для прямого общения со старшеклассниками – «За партой с мэром». Несколько встреч Сергея Ерёмина с подростками уже состоялось в стенах образовательных учреждений. Школьники презентовали свои идеи главе города и детально вместе их обсудили. После этого ребята получили возможность самостоятельно «прожить» полный цикл трансформации своей инициативы: от проектной идеи до «продукта», который можно применить в городской среде.

Красноярские школьники презентовали мэру города свои инициативы

Каждое предложение в апреле и мае прошло обсуждение и доработку с руководителями отраслевых структур администрации, профильных муниципальных учреждений, представителями профессиональной общественности и предприятий города.

Во время презентации 7 команд учащихся школ представили главе города ряд проектов, которые предполагается включить в планы развития Красноярска.

Красноярские школьники презентовали мэру города свои инициативы

«Для меня запуск проекта «За партой с мэром» был серьёзным экспериментом, поскольку мы впервые в своей практике решили в таком формате привлечь молодое поколение к планированию развития города, – отметил Сергей Ерёмин. – Красноярск будущего принадлежит сегодняшним детям. Но увидеть это будущее мы можем только тогда, когда наше подрастающее поколение станет полноправным участником реализации ключевых направлений нашей городской повестки, генерирования и воплощения идей. Пусть это будут пока небольшие по масштабам инициативы, но важен принцип, когда ребята могут создавать среду, в которой им самим хочется жить. И даже не просто создавать, а делать это на равных со взрослыми как одна команда».

Старшеклассники предложили достаточно интересные проекты по развитию Красноярска. Например, учащиеся лицея № 9 представили проект «Дорога в школу».

«Наша команда занималась темой обустройства территории в микрорайоне, которая не только прилегает к школе, но и используется учениками как путь на учёбу. Поэтому перед нами стояла задача разработать предложения по преображению пространства, чтобы сделать его более уютным, привлекательным и по-домашнему комфортным, – рассказала Таисия Хованская, ученица 7Б класса, представитель проектной команды лицея №9. – Некоторые изменения в этом пространстве при нашем участии уже произошли, и на лето запланированы ещё работы, так что каникулы будут интересными»

Представители гимназии № 14 подготовили проект «Путь к успеху».

— Наш идея заключается в формировании экологического мышления и культуры у наших жителей, и прежде всего, – у молодёжи. Мы предлагаем организовывать недельные эко-марафоны, участвуя в которых школьники, подростки смогут больше узнавать про защиту окружающей среды. Мы планируем также посещать различные предприятия, знакомиться с производством, с их подходами в плане заботы об экологии. заводы, чтобы учащиеся изнутри могли узнать, как заботятся об окружающей среде предприятия. Параллельно эти мероприятия могут быть профориентационными, особенно для выпускников, — поделилась Анастасия Романюк, представитель проектной школьной команды гимназии.

Школа № 32 презентовала проект «Позитивные таблички», а лицей № 7 — «Комплексная переработка возобновляемого сырья».

Красноярские школьники презентовали мэру города свои инициативы

Школа № 115 познакомила с проектом «И нашим землякам есть, кем гордиться!»

— Выставка как феномен культуры подразумевает просвещение населения в области культуры и искусства и является средством художественного и культурного воспитания и способствует социальным коммуникациям. Цель нашего проекта — знакомство населения и гостей мкрн Солнечного с биографией и творчеством известного красноярского художника Бориса Яковлевича Ряузова. Мы выделили несколько задач: организация сетевого взаимодействия, организация встреч с представителями музея художника Б.Я. Ряузова, создание рабочей группы, разработка сценария проведения праздничного мероприятия и освещение его в СМИ и самое главное оформление выставки и проведение концерта в сквере, — рассказала Екатерина, представитель команды школы № 115.

Гимназия № 10 разработала проект «Гимназия как город», лицей № 10 — «Семейный экофестиваль «Арт-озеро».

Школьные команды провели серьёзную работу. Реализацию части проектов ребят планируется начать в этом году.

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