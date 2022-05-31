Красноярские школьники презентовали мэру города свои инициативы

Мэр Сергей Ерёмин убеждён, что на будущее Красноярска нужно смотреть глазами молодёжи. Поэтому всё больше проектов, реализуемых на уровне города, направлены на активное вовлечение юных красноярцев в повестку развития.

В прошлом году глава города запустил проект для прямого общения со старшеклассниками – «За партой с мэром». Несколько встреч Сергея Ерёмина с подростками уже состоялось в стенах образовательных учреждений. Школьники презентовали свои идеи главе города и детально вместе их обсудили. После этого ребята получили возможность самостоятельно «прожить» полный цикл трансформации своей инициативы: от проектной идеи до «продукта», который можно применить в городской среде.

Каждое предложение в апреле и мае прошло обсуждение и доработку с руководителями отраслевых структур администрации, профильных муниципальных учреждений, представителями профессиональной общественности и предприятий города.

Во время презентации 7 команд учащихся школ представили главе города ряд проектов, которые предполагается включить в планы развития Красноярска.

«Для меня запуск проекта «За партой с мэром» был серьёзным экспериментом, поскольку мы впервые в своей практике решили в таком формате привлечь молодое поколение к планированию развития города, – отметил Сергей Ерёмин. – Красноярск будущего принадлежит сегодняшним детям. Но увидеть это будущее мы можем только тогда, когда наше подрастающее поколение станет полноправным участником реализации ключевых направлений нашей городской повестки, генерирования и воплощения идей. Пусть это будут пока небольшие по масштабам инициативы, но важен принцип, когда ребята могут создавать среду, в которой им самим хочется жить. И даже не просто создавать, а делать это на равных со взрослыми как одна команда».

Старшеклассники предложили достаточно интересные проекты по развитию Красноярска. Например, учащиеся лицея № 9 представили проект «Дорога в школу».

«Наша команда занималась темой обустройства территории в микрорайоне, которая не только прилегает к школе, но и используется учениками как путь на учёбу. Поэтому перед нами стояла задача разработать предложения по преображению пространства, чтобы сделать его более уютным, привлекательным и по-домашнему комфортным, – рассказала Таисия Хованская, ученица 7Б класса, представитель проектной команды лицея №9. – Некоторые изменения в этом пространстве при нашем участии уже произошли, и на лето запланированы ещё работы, так что каникулы будут интересными»

Представители гимназии № 14 подготовили проект «Путь к успеху».

— Наш идея заключается в формировании экологического мышления и культуры у наших жителей, и прежде всего, – у молодёжи. Мы предлагаем организовывать недельные эко-марафоны, участвуя в которых школьники, подростки смогут больше узнавать про защиту окружающей среды. Мы планируем также посещать различные предприятия, знакомиться с производством, с их подходами в плане заботы об экологии. заводы, чтобы учащиеся изнутри могли узнать, как заботятся об окружающей среде предприятия. Параллельно эти мероприятия могут быть профориентационными, особенно для выпускников, — поделилась Анастасия Романюк, представитель проектной школьной команды гимназии.

Школа № 32 презентовала проект «Позитивные таблички», а лицей № 7 — «Комплексная переработка возобновляемого сырья».

Школа № 115 познакомила с проектом «И нашим землякам есть, кем гордиться!»

— Выставка как феномен культуры подразумевает просвещение населения в области культуры и искусства и является средством художественного и культурного воспитания и способствует социальным коммуникациям. Цель нашего проекта — знакомство населения и гостей мкрн Солнечного с биографией и творчеством известного красноярского художника Бориса Яковлевича Ряузова. Мы выделили несколько задач: организация сетевого взаимодействия, организация встреч с представителями музея художника Б.Я. Ряузова, создание рабочей группы, разработка сценария проведения праздничного мероприятия и освещение его в СМИ и самое главное оформление выставки и проведение концерта в сквере, — рассказала Екатерина, представитель команды школы № 115.

Гимназия № 10 разработала проект «Гимназия как город», лицей № 10 — «Семейный экофестиваль «Арт-озеро».

Школьные команды провели серьёзную работу. Реализацию части проектов ребят планируется начать в этом году.