31 мая
Красноярск
погода +21 °C
61.61
 
€ 62.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Экс-руководитель департамента горхозяйства Красноярска стал заммэра Минусинска

Главная Общество
Красноярск
18:15 31 Мая 2022
красноярск, назначение
версия для печати Ico_print

Бывший начальник горхозяйства Красноярска Юрий Савин назначен заместителем главы Минусинска. Глава Минусинска Андрей Первухин представил его накануне во время аппаратного совещания, сообщают Gornovosti

Юрию Савину 48 лет, он коренной красноярец. Имеет два высших образования: инженерное и экономическое. Работал в структурах МЧС, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Возглавлял департамент городского хозяйства столицы региона с 2019 года. В последнее время был руководителем в «Интеллектуальных транспортных системах».

Фото: © социальные сети Юрия Савина / Gornovosti.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В центре Красноярска случилась битва двух купюр

В центре Красноярска случилась битва двух купюр

31 Мая 2022 г.
Происходящее засняли случайные прохожие

Более 10 тысяч красноярских школьников прошли уникальное обучение экологической грамотности от компании “РостТех

31 Мая 2022 г.
Занимательные уроки прошли в 34 школах правобережья
Новости Красноярска: Пленум Верховного суда РФ разъяснил правила самообороны при проникновении в дом

Пленум Верховного суда РФ разъяснил правила самообороны при проникновении в дом

31 Мая 2022 г.
Об этом сообщил ТАСС
Новости Красноярска: Красноярские школьники презентовали мэру города свои инициативы

Красноярские школьники презентовали мэру города свои инициативы

31 Мая 2022 г.
Реализацию части проектов ребят планируется начать в этом году
Новости Красноярска: В Красноярске 1 июня на Театральной площади не будут работать стоянки

В Красноярске 1 июня на Театральной площади не будут работать стоянки

31 Мая 2022 г.
Припарковать автомобиль можно будет около Коммунального моста
Новости Красноярска: В Енисейском районе мужчина вырубил лес на 21 млн рублей и попал в колонию на три года

В Енисейском районе мужчина вырубил лес на 21 млн рублей и попал в колонию на три года

31 Мая 2022 г.
Объём незаконно заготовленной древесины — более 7 тыс. куб.
Новости компаний
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
25/05
Самые важные моменты, которые необходимо учесть при выборе матраса
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае «М.Видео» обязали продать пылесосы по первоначальной цене

В Красноярском крае «М.Видео» обязали продать пылесосы по первоначальной цене

30 Мая 2022 г.
Также суд взыскал в пользу каждого потребителя компенсацию морального вреда
Новости Красноярска: 14-летний школьник утонул в аквапарке под Омском

14-летний школьник утонул в аквапарке под Омском

28 Мая 2022 г.
Дети отмечали там окончание учебного года
Новости Красноярска: Красноярская полиция прокомментировала ночной инцидент с избиением трех мужчин

Красноярская полиция прокомментировала ночной инцидент с избиением трех мужчин

31 Мая 2022 г.
По факту избиения от пострадавших сообщений в полицию не поступало
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru