Экс-руководитель департамента горхозяйства Красноярска стал заммэра Минусинска

Бывший начальник горхозяйства Красноярска Юрий Савин назначен заместителем главы Минусинска. Глава Минусинска Андрей Первухин представил его накануне во время аппаратного совещания, сообщают Gornovosti.

Юрию Савину 48 лет, он коренной красноярец. Имеет два высших образования: инженерное и экономическое. Работал в структурах МЧС, а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также в МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Возглавлял департамент городского хозяйства столицы региона с 2019 года. В последнее время был руководителем в «Интеллектуальных транспортных системах».

Фото: © социальные сети Юрия Савина / Gornovosti.ru