В месте свалки люминесцентных ламп возле Ачинска нашли тяжелые металлы и бензапирен

В Красноярском крае на свалке люминесцентных ламп возле Ачинска нашли следы тяжёлых металлов и бензапирена. Факт загрязнения почвы установили специалисты Управления Россельхознадзора.

Напомним, что о несанкционированной свалке стало известно в апреле 2022 года. Всего было обнаружено 2,7 тысячи ртутьсодержащих ламп. Чтобы вывезти и утилизировать опасный мусор с земли, предназначенной для сельского хозяйства, из районного бюджета выделили около 230 тысяч рублей. Сегодня специалисты исследовали почву для определения ущерба окружающей среде.

«На основании лабораторных исследований на площади 14 м2 установлено загрязнение почвы бензапиреном, соединениями меди, свинца и цинка, содержание в почве соединений ртути не превышает предельно-допустимых концентраций».

Материалы проверки направлены в Ачинскую городскую прокуратуру для принятия мер.

Фото: © администрация Ачинского района