В Енисейском районе мужчина вырубил лес на 21 млн рублей и попал в колонию на три года

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Красноярского края, признанного виновным по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Мужчина приговорён к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

С июля 2019 год по март 2020 год обвиняемый со своим знакомым для незаконной рубки леса привлекли неосведомлённых о преступлении людей. Они без разрешительных документов заготавливали древесину на территории КГБУ «Енисейское лесничество».

Покровительство в преступлении за деньги осуществлял бывший министр лесного хозяйства Красноярского края. Объём заготовленной древесины — более 7 тыс. куб. м. Ущерб лесному фонду — более 21 млн рублей.

Уголовные дела в отношении регионального министра лесного хозяйства и второго соучастника находятся в суде.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин