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В Красноярском крае с 1 июня прожиточный минимум составит 15 451 рубль

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Красноярск
17:21 31 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, правительство
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На заседании правительства Красноярского края принят ряд важных решений в сферах соцподдержки и здравоохранения, обеспечения устойчивости краевой экономики и капремонта жилья.

С 1 июня размер прожиточного минимума (ВПМ) в Красноярском крае будет увеличен на 10 %. Данное решение принято по поручению президента России. ВПМ на человека составит 15 451 рубль (с января величина составляла 14 046 рублей). Для реализации решения из бюджета потребуется дополнительно направить порядка 1 млрд рублей, пишут на сайте правительства Красноярского края.

Для исполнения краевого закона «О мерах социальной поддержки граждан, проживавших в жилых помещениях, утраченных в результате пожаров, возникших 7 мая» утверждены порядок включения людей в списки пострадавших, порядок расчёта и предоставления соцвыплаты на приобретение жилья. Постановление было принято 23 мая, сегодня документ одобрили все члены правительства.

Финансирование трёхлетней краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения» увеличено на 1,5 млрд рублей. В том числе, дополнительные средства выделены из федерального и краевого бюджетов на строительство двух поликлиник, шести врачебных амбулаторий и на оснащение реабилитационных центров.

Предприниматели и самозанятые получили отсрочку платежей на 2023 год по договорам аренды земельных участков, которые находятся в собственности Красноярского края.

Утверждён краткосрочный план реализации региональной программы капремонта в многоквартирных домах на 2023-2025 годы. В новом трёхлетнем плане предусмотрено проведение ремонтов в 2 868 домах на сумму практически 47 млрд рублей. В том числе в 144 домах отремонтируют системы газоснабжения. В 511 домах заменят лифты. С учётом приоритетных видов работ отдельным постановлением обновлён краткосрочный план капремонта на 2020-2022 годы.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трифилов

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