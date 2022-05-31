1 июня Красноярская детская железная дорога торжественно откроет новый 86-й сезон работы

Праздничная церемония открытия Детской железной дороги (ДЖД) – первая с момента начала пандемии коронавируса – пройдёт в Центральном парке Красноярска, на вокзале станции Юбилейная.

Ребят поздравит заместитель начальника Красноярской железной дороги Олег Злотников. Он вручит 30-ти новичкам, для которых этот сезон будет первым, удостоверения юных железнодорожников. Все ребята прошли курс теоретической подготовки «Введение в железнодорожную отрасль», успешно сдали экзамены и теперь готовы приступить к работе.

Всего с июня по сентябрь на ДЖД будут проходить учебно-производственную практику 150 школьников в возрасте от 11 до 17 лет. Им предстоит водить поезда и обслуживать пассажиров, трудиться диспетчерами и дежурными по станциям.

1 июня Детская железная дорога приглашает маленьких красноярцев посетить игровые и творческие площадки, и конечно – отправиться в путешествие на первом поезде сезона 2022 года. Начало праздничного мероприятия – в 10.00.

Отметим, что в новом сезоне движение поездов на ДЖД будет осуществляться со вторника по воскресение в период с 11:30 до 16:30. Понедельник – день технического обслуживания.