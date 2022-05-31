В Красноярском крае создадут 20 объектов по обращению с ТКО

С 2019 года Красноярский край перешёл на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которая позволила увеличить охват коммунальной услугой с 73 % до 96 %. В систему входят региональные операторы в 14 технологических зонах, пишут на сайте регионального правительства.

Для внедрения раздельного накопления и сбора ТКО определены «пилотные» города, также от региона подана заявка на участие в отборе для предоставления федеральной субсидии в этом году. За счёт денежных средств планируется приобрести 1 150 контейнеров для раздельного накопления отходов.

На сегодняшний день в Красноярском крае 25 полигонов и 6 предприятий по мусоросортировке.

Территориальная схема по обращению с отходами предусматривает создание и реконструкцию 20 объектов до 2024 года. Ещё 50 объектов инфраструктуры предстоит возвести или обновить до 2029 года.

— Создавать объекты возможно за счёт бюджетных средств, частных инвестиций, концессионных соглашений, — сообщил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Губернатор Александр Усс отметил необходимость привлечения частных инвестиций для создания инфраструктуры, он поручил проработать механизм работы с заинтересованными во вложениях инвесторами, оптимизировать работу с документами.

— У реформы есть результаты, но это лишь первые шаги. Большая часть работы ещё впереди. Необходимо разработать план конкретных мероприятий. Он приведёт к созданию объектов по сортировке, переработке отходов, проработать механизмы финансирования строительства инфраструктуры, — подчеркнул глава региона.

Фото: © «Красноярская рециклинговая компания»