4 июня в Татышев-парке состоится детский велопарад

4 июня в честь Дня защиты детей в Татышев-парке пройдёт костюмированный детский велопарад.

В 11:30 колонна велопарада поедет по центральной велодорожке, принять участие смогут дети от 3 до 10 лет.

Для участников в костюмах пройдёт конкурс на лучший образ, победителей наградят подарками. Зарегистрироваться на конкурс можно будет возле сцены с 12:20 до 12:50.

С 12:00 до 16:00 пройдут спортивные и творческие площадки, мастер-классы, детские игровые локации и праздничный концерт.

Программа мероприятия: