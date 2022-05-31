4 июня в Татышев-парке состоится детский велопарад

4 июня в честь Дня защиты детей в Татышев-парке пройдёт костюмированный детский велопарад.
В 11:30 колонна велопарада поедет по центральной велодорожке, принять участие смогут дети от 3 до 10 лет.
Для участников в костюмах пройдёт конкурс на лучший образ, победителей наградят подарками. Зарегистрироваться на конкурс можно будет возле сцены с 12:20 до 12:50.
С 12:00 до 16:00 пройдут спортивные и творческие площадки, мастер-классы, детские игровые локации и праздничный концерт.
Программа мероприятия:
- с 11:00 до 11:30 — построение колонны велопарада
- 11:30 — старт костюмированного велопарада
- 12:00 — открытие праздника, начало работы детских площадок
- с 12:20 до 12:50 — регистрация участников велопарада в конкурсе костюмов
- с 13:10 до 13:30 — награждения
- 16:00 — завершение праздничной программы.