Экс-ректор СФУ и руководитель ансамбля «Юность Красноярья» стали почетными жителями Красноярска

Депутаты Горсовета на сессии 31 мая наградили двух жителей Красноярска званиями «Почетный гражданин города».

Евгений Ваганов – научный руководитель и бывший ректор Сибирского федерального университета. Доктор биологических наук, академик РАН, внёсший вклад в красноярскую науку, а также в организацию Универиады-2019.

Татьяна Костяева руководит детско-юношеским хореографическим ансамблем «Юность Красноярья» уже более 45 лет и является обладателем множества наград. В 2020 году коллективу присвоили почетное звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

Фото: © vk.com/gorsovetkrasnoyarsk/РИА Новости / Илья Наймушин