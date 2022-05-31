31 мая
Красноярск
погода +21 °C
61.61
 
€ 62.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Экс-ректор СФУ и руководитель ансамбля «Юность Красноярья» стали почетными жителями Красноярска

Главная Общество
Красноярск
15:55 31 Мая 2022
красноярск, награда
версия для печати Ico_print

Депутаты Горсовета на сессии 31 мая наградили двух жителей Красноярска званиями «Почетный гражданин города».

Евгений Ваганов – научный руководитель и бывший ректор Сибирского федерального университета. Доктор биологических наук, академик РАН, внёсший вклад в красноярскую науку, а также в организацию Универиады-2019.

Экс-ректор СФУ и руководитель ансамбля «Юность Красноярья» стали почетными жителями Красноярска

Татьяна Костяева руководит детско-юношеским хореографическим ансамблем «Юность Красноярья» уже  более 45 лет и является обладателем множества наград. В 2020 году коллективу присвоили почетное звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

Экс-ректор СФУ и руководитель ансамбля «Юность Красноярья» стали почетными жителями Красноярска

Фото: © vk.com/gorsovetkrasnoyarsk/РИА Новости / Илья Наймушин

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В центре Красноярска случилась битва двух купюр

В центре Красноярска случилась битва двух купюр

31 Мая 2022 г.
Происходящее засняли случайные прохожие

Более 10 тысяч красноярских школьников прошли уникальное обучение экологической грамотности от компании “РостТех

31 Мая 2022 г.
Занимательные уроки прошли в 34 школах правобережья
Новости Красноярска: Пленум Верховного суда РФ разъяснил правила самообороны при проникновении в дом

Пленум Верховного суда РФ разъяснил правила самообороны при проникновении в дом

31 Мая 2022 г.
Об этом сообщил ТАСС
Новости Красноярска: Красноярские школьники презентовали мэру города свои инициативы

Красноярские школьники презентовали мэру города свои инициативы

31 Мая 2022 г.
Реализацию части проектов ребят планируется начать в этом году
Новости Красноярска: В Красноярске 1 июня на Театральной площади не будут работать стоянки

В Красноярске 1 июня на Театральной площади не будут работать стоянки

31 Мая 2022 г.
Припарковать автомобиль можно будет около Коммунального моста
Новости Красноярска: Экс-руководитель департамента горхозяйства Красноярска стал заммэра Минусинска

Экс-руководитель департамента горхозяйства Красноярска стал заммэра Минусинска

31 Мая 2022 г.
Юрию Савину 48 лет, он коренной красноярец с двумя высшими образованиями
Новости компаний
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
25/05
Самые важные моменты, которые необходимо учесть при выборе матраса
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Смертельное ДТП устроил пьяный водитель без прав в Красноярске

Смертельное ДТП устроил пьяный водитель без прав в Красноярске

28 Мая 2022 г.
Погибла 43-летняя женщина
Новости Красноярска: Мастер спорта по самбо из Красноярского края погиб на Украине

Мастер спорта по самбо из Красноярского края погиб на Украине

28 Мая 2022 г.
Установить личность удалось с помощью анализа ДНК
Новости Красноярска: ГИБДД Красноярского края прокомментировали инцидент со съездом машины с обрыва

ГИБДД Красноярского края прокомментировали инцидент со съездом машины с обрыва

29 Мая 2022 г.
Пострадавшего долгое время не могли вытащить
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru