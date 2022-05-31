В Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате завершилась Неделя российского предпринимательства

С 24 по 26 мая в Красноярске прошли мероприятии в рамках Недели российского предпринимательства, организованной Центрально-Сибирской торгово-промышленной палатой и приуроченной ко Дню российского предпринимательства.

Первый день мероприятий начался с круглого стола «Поддержка малого и среднего бизнеса в условиях санкций». Президент ЦС ТПП Рафаэль Шагеев, руководитель Агентства развития МСП Красноярского края Татьяна Бочарова, директор МАУ «Центр содействия МСП» Павел Боргояков и заместитель исполнительного директора Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора «КРИТБИ» Роман Евдокимов подробно рассказали о мерах поддержки субъектов МСП. Также в рамках события эксперты Союза «ЦС ТПП» представили порядок получения заключения о наступлении форс-мажора и внесении компаний в реестр государственной информационной системы промышленности.

Затем состоялся круглый стол для предпринимателей «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в рамках уменьшения количества проверок», модератором которого стал вице-президент палаты Евгений Лужбин. Доклады спикеров были посвящены контролю над закупками, соблюдению антимонопольного законодательства на торгах, мораторию на проверки надзорными органами, результатам плановых проверок хозяйствующих субъектов, практике оформления электронных документов на транспортировку древесины.

Завершило первый день дефиле инвестиционных проектов, где были представлены следующие инновации:

Проект создания технопарка по комплексному обращению с отходами на территории Красноярского края. Целью проекта является максимально возможное извлечение вторичных материальных ресурсов, подлежащих переработке, для возврата ценного сырья в промышленный оборот и глубокая переработка вторичного сырья с выпуском готовой продукции.

Производство порошковой краски нового поколения, упрочнённой нановолокнами оксида алюминия — Алюминаном. Введение нановолокон Алюминан в различные материалы позволяет существенно повысить их физико-механические характеристики: коррозионная стойкость (краски), износостойкость (шины), трещиностойкость (огнеупоры), прочность (металлы, полимеры, бетоны).

О низкопотенциальной энергетике, как перспективном направлении использования возобновляемых источников энергии рассказал руководитель проекта Иван Сеськин. Применение тепловых насосов позволяет уйти от строительства и обслуживания тепловых сетей - внедрение возобновляемых источников энергии в городскую среду снижает нагрузку на традиционную генерацию и тем самым уменьшает загрязнение атмосферы.

Также были представлены проекты по внедрению не платинных гидроэлектростанций для получения дешевой независимой энергии, созданию лаборатории для производства штаммов бактерий для биотехнологической продукции, созданию поселка-завода по производству натуральных продуктов питания из дикорастущего сырья Сибирской тайги и поселка-киностудии от СПО «Саяны».

Во второй день мероприятий в рамках Недели Российского предпринимательства в Центрально-Сибирской торгово-промышленной палате состоялся круглый стол «Импортозамещение и кооперация в Красноярском крае в 2022 году». Участники обсудили создание импортозамещающих производств на территории края, меры поддержи, которые будут оказаны предпринимателям, кооперацию, как инструмент импортозамещения и организацию взаимодействия субъектов МСП с крупным бизнесом.

По традиции мероприятия Недели российского предпринимательства завершились заседанием клуба предпринимателей «Меркурий». Мероприятие, в котором приняли участие порядка 80 руководителей красноярского бизнеса, открылось приветственным словом президента ЦС ТПП Рафаэля Шагеева, который поздравил присутствующих с Днём предпринимателя.

— Всех вас, дорогие друзья, уважаемые предприниматели, я поздравляю с вашим профессиональным праздником. Каждый день вы делаете дело государственной важности: даёте людям работу, находите новые ниши, создаете будущее России. Для нашего региона очень важно, что такие люди как вы, невероятные профессионалы своего дела, живут здесь. Я очень рад, что мне выпала честь работать с вами!

Также Рафаэль Марсович выступил с докладом «Проекты ЦС ТПП в 2022 году», подробно рассказав о возможностях Международного коммерческого арбитражного суда, работе регионального Фонда развития промышленности и помощи специалистов ЦС ТПП в получении предпринимателями средств из этого Фонда.

В рамках события первый вице-президент палаты Дарья Ковалёва рассказала о развитии личного бренда, а красноярские предприниматели поделились своими историями успеха. Заседание клуба «Меркурий» завершилось торжественным вручением членских билетов Центрально-Сибирской ТПП, наград за развитие малого и среднего бизнеса, лотереей и праздничным концертом.