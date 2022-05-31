Красноярцам рассказали, как выбрать водоём для купания

В Роспотребнадзоре напомнили, что безопасно купаться можно только в специально отведённых для этого местах.

Если в пруду плавают водоплавающие птицы, а вокруг летают чайки, такой водоем не подходит для купания, так как птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать заболевание церкариозом.

Также нельзя плавать, если поверхность озера цветёт, а возле берега много водорослей. В таком водоёме есть условия для прикрепления разных паразитов.

Если поблизости имеются сельхоз угодья, свалка, это означает, что с поверхностными ливневыми стоками в водоём попадают и в нем можно обнаружить яйца гельминтов аскарид, тениид, эхинококка, цист лямблий, кишечные палочки, сальмонеллы и др.

Кроме этого, нельзя заходить в воду, если рядом располагаются промышленное предприятие или автомобильная магистраль. Потоками ливневых дождей в воду попадают загрязнения тяжёлыми металлами, которые могут вызвать отравление.

Не игнорируйте предупредительные знаки об опасности купания.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок