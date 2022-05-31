Правительство РФ выделило 9 млрд рублей на снижение выбросов в атмосферу

Распоряжение о распределении более 8,8 млрд рублей в регионы на мероприятия по снижению уровня загрязнения окружающей среды подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Денежные средства получат участники федерального проекта «Чистый воздух»: Красноярский край, Забайкальский край, Липецкая, Челябинская, Иркутская, Свердловская, Кемеровская, Вологодская, Омская и Оренбургская области.

Цель федерального проекта «Чистый воздух» — снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 % совокупного объёма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязнённых городах.

Частный сектор в этих регионах переведут на газовое или электрическое теплоснабжение. Также в большинстве регионов отремонтируют трамвайные пути и троллейбусные сети и закупят более экологичные модели общественного транспорта. Это существенно снизит объём вредных выбросов в атмосферу и улучшит экологию. Для Красноярска и Красноярского края это очень важный вопрос.

— Такой подход к решению экологических проблем поможет повысить качество жизни в регионах, создать более комфортные и безопасные условия для здоровья людей, — отметил Михаил Мишустин.

Стоит отметить, что в 2023 году на мероприятия федерального проекта «Чистый воздух» предусмотрено ещё свыше 11,7 млрд рублей.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив