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В Красноярске на лето меняется режим работы пунктов МРЭО

Главная Общество
Красноярск
15:12 31 Мая 2022
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С 1 июня зарегистрировать транспорт можно будет со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00 на пунктах регистрации АМТС:

  • пр. Металлургов, 1к;
  • ул. Кутузова 1 стр. 85;
  • ул. Маерчака, 53г;
  • ул. Ястынская, 47 стр.21;
  • г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, 17а.

В субботу пункты будут работать с 09:00 до 16:45.

Со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00 выдача и обмен водительских удостоверений будет производиться в пунктах оказания госуслуг:

  • ул. Маерчака, 53г;
  • ул. Кутузова, 1 стр. 85;
  • пр. Металлургов, 1к;
  • ул. Брянская 23 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

В субботу пункты МРЭО на ул. Кутузова, 1 стр. 85, ул. Маерчака, 53г будут работать с 09:00 до 16:45. На ул. Брянской с 08:00 до 15:45.

В Госавтоинспекции рекомендуют для предварительной записи на приём или оплаты госпошлины со скидкой 30 % использовать сайт Госуслуги.

Фото: © vk.com/gibdd24

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