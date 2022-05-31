В Красноярске на лето меняется режим работы пунктов МРЭО

С 1 июня зарегистрировать транспорт можно будет со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00 на пунктах регистрации АМТС:

пр. Металлургов, 1к;

ул. Кутузова 1 стр. 85;

ул. Маерчака, 53г;

ул. Ястынская, 47 стр.21;

г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, 17а.

В субботу пункты будут работать с 09:00 до 16:45.

Со вторника по пятницу с 9:00 до 18:00 выдача и обмен водительских удостоверений будет производиться в пунктах оказания госуслуг:

ул. Маерчака, 53г;

ул. Кутузова, 1 стр. 85;

пр. Металлургов, 1к;

ул. Брянская 23 с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

В субботу пункты МРЭО на ул. Кутузова, 1 стр. 85, ул. Маерчака, 53г будут работать с 09:00 до 16:45. На ул. Брянской с 08:00 до 15:45.

В Госавтоинспекции рекомендуют для предварительной записи на приём или оплаты госпошлины со скидкой 30 % использовать сайт Госуслуги.

Фото: © vk.com/gibdd24