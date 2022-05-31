Минздрав назвал долю курильщиков в Красноярском крае

К 2021 году доля курящих среди жителей Красноярского края составила 34,2%. Такие данные опубликовал краевой минздрав ко Всемирному дню без табака.

Так, согласно проведённому соцопросу, большинство курящих – мужчины. Средний возраст варьируется от 25 до 34 лет. При этом в сельской местности живёт на 38% больше курящих, чем в городе. 8,9% взрослых жителей региона сообщили, что курят электронные сигареты. 1,9% – кальян, 0,2% – жевательный табак. Тех, кто курил в прошлом, среди участников опроса оказалось 13,8%.

По данным ВОЗ, употребление табака ежегодно приводит к смерти около 6 миллионов человек. Причём каждый десятый из 600 тысяч человек умирает из-за воздействия вторичного табачного дыма. В России от причин, связанных с табаком, каждый год умирают около 300 тысяч человек.

Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев