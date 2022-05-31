В Красноярском крае за сутки потушили 14 лесных пожаров

За прошедшие сутки сотрудники краевого Лесопожарного центра ликвидировали 14 лесных пожаров на площади 32,8 тыс. га. Остановлено распространение шести пожаров на площади 2,2 тыс. га. Очаги возгораний действовали в 11 муниципалитетах.

На 31 мая в Красноярском крае действуют 14 лесных пожара на площади 4,6 тыс. га, сообщается на сайте регионального правительства. Пожары зафиксированы в Мотыгинском, Емельяновском, Енисейском, Ермаковском, Богучанском, Абанском районах и Дивногорске.

— Мы прошли пик весенней горимости в большей части Красноярского края. Основные причины возникновения лесных пожаров — переход огня с земель иных категорий, по вине местных жителей и из-за сухих гроз. В апреле и мае пожары возникали в основном на территориях, которые в это время обычно не горят (Бирилюссы, Боготол, Тюхтет). Благодаря взаимодействию с органами местного самоуправления, сельсоветов, МЧС, арендаторами, удалось не допустить перехода огня на поселения. Достаточно высокой остаётся оперативность обнаружения и тушения пожаров. На крупные возгорания привлекались вертолёты с водосливными устройствами, — рассказал Алексей Большаков, первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края.

Помощь в тушении лесных пожаров Красноярского края оказывают более 500 специалистов резерва ФБУ «Авиалесоохрана», других регионов РФ, арендаторы, сотрудники лесничеств. В работах по охране лесов от пожаров задействовано более 4 000 человек и свыше 1 100 единиц техники, в том числе специалисты круглосуточно патрулируют леса. Обстановку также контролируют с помощью авиации, беспилотников и камер видеонаблюдения, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

В крае продолжает действовать режим ЧС. Жителям запрещено сжигать сухую траву, мусор и т.д., разводить костры. На большей части территорий Красноярского края введён особый противопожарный режим.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: © РИА Новости / Андрей Бок