В Красноярске на развязке в Николаевке начали укладывать бордюры

Практически закончен вынос сетей водопровода и канализации на строящейся развязке в мкр. Николаевка в створе ул. Волочаевская. Также завершены основные земляные работы, смонтирована ливневая канализация. Сейчас специалисты отсыпают основание дороги и приступают к устройству бордюров, затем начнётся укладка асфальта.

Стройка идёт и на втором участке в Николаевке (в створе ул. Байкитская), сообщают в администрации города Красноярска. Дорога на Байкитской соединится со строящейся автомагистралью в створе ул. Волочаевская и станет частью одной развязки. Единая транзитная артерия позволит быстрее добираться в центр и на правобережье.

Сдать объект подрядная организация должна в октябре.