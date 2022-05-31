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В Красноярске на развязке в Николаевке начали укладывать бордюры

Главная Общество
Красноярск
14:40 31 Мая 2022
общество, красноярск, строительство, дороги
Фотография © admkrsk.ru
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Практически закончен вынос сетей водопровода и канализации на строящейся развязке в мкр. Николаевка в створе ул. Волочаевская. Также завершены основные земляные работы, смонтирована ливневая канализация.  Сейчас специалисты отсыпают основание дороги и приступают к устройству бордюров, затем начнётся укладка асфальта.

Стройка идёт и на втором участке в Николаевке (в створе ул. Байкитская), сообщают в администрации города Красноярска. Дорога на Байкитской соединится со строящейся автомагистралью в створе ул. Волочаевская и станет частью одной развязки. Единая транзитная артерия позволит быстрее добираться в центр и на правобережье.

Сдать объект подрядная организация должна в октябре.

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