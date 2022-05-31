В Красноярске на ул. 2-ая Огородная обустроят дренажную систему водоотвода

Как сообщили в администрации города Красноярска, решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации

ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

С сентября подвал дома № 24 по ул. 2-ая Огородная в микрорайоне «Орбита» начало подтапливать водой, предполагалось, что в помещение поступает вода из повреждённых сетей коммуникаций. Плановые отключения не выявили порывы, но вода продолжала поступать в подвал. Управляющая организация УК «ЖСК» установила в подвале насосы для откачивания воды в круглосуточном режиме.

Гидрогеологическое исследование показало, что дом подтапливает подземная река.

Эксперты выбрали наиболее оптимальный вариант: возле дома обустроят дренажную систему для отвода подповерхностных вод. В землю на большую глубину вдавят несколько полых труб с отверстиями в стенках, вода будет собираться в своеобразные ёмкости, а затем откачиваться.

Стоимость работ — более 10 млн рублей. После оформления необходимых финансовых документов будет найдена подрядная организация, которой предстоит сделать работы в этом сезоне.

Фото: © epp.genproc.gov.ru