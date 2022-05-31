В нацпарке «Красноярские Столбы» откроют самые популярные туристические тропы

В нацпарке «Красноярские Столбы» с 1 июня откроются 4 самых популярных туристических маршрута:
- на Центральных Столбах – «Природа – великий скульптор»,
- на Восточном входе – маршруты к скалам Китайская стенка, Такмак и Ермак.
Со стороны Бобрового лога по-прежнему разрешено ходить только до смотровой площадки. Каштаковскую тропу закрыли из-за риска падения деревьев и частых встреч с медведями. Посетителей просят быть осторожными, почаще осматриваться, пользоваться репеллентами и не сходить с туристических троп.
В буферную зону национального парка запрещено входить до конца пожароопасного сезона.
Напомним, что «Красноярские Столбы» закрыли для посещения 29 апреля.
Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин