Первый замглавы Богучанского района пойдёт под суд за взятки

В Красноярском крае будут судить первого заместителя главы Богучанского района. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд Красноярска.

По версии следствия, с 2015 по 2017 года преступная группа из заместителя, руководителя МКУ «Муниципальная служба заказчика» и ещё одного сотрудника администрации получила от предпринимателей и коммерческих организаций более 19 миллионов рублей за помощь в заключении контрактов на строительство различных объектов.

Отметим, что руководитель МКУ уже осужден на 6 лет исправительной колонии строгого режима, с лишением права работать на госслужбе 4 года.

Скрин: прокуратура Красноярского края