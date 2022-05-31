Распространение лесного пожара в горах напротив Дивногорска удалось остановить

Распространение огня на горе у Дивногорска удалось остановить. Сейчас пожарные тушат оставшиеся очаги. Об этом сообщил глава города Сергей Егоров.

«Благодарю за слаженную работу и оперативность министерство лесного хозяйства и министра Алексея Панова, всех сотрудников Лесопожарного центра, особенно тех ребят, кто тушил пожар в очень сложных условиях», – отметил глава города.

Фото: Сергей Егоров

Напомним, что пожар тушили с 27 мая. Работе 45 пожарных мешали удалённость от воды, отвесные утесы и медведица с медвежатами.

Всего за минувшие сутки в Красноярском крае пожарные ликвидировали 14 возгораний на площади в 32,8 тыс. га. Такие данные приводит министерство лесного хозяйства региона.

«Благодаря оперативному реагированию удалось не допустить перехода огня из леса на населенные пункты и объекты экономики. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний привлекались 16 воздушных судов», — отметили в пресс-службе.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков