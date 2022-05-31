Красноярская полиция прокомментировала ночной инцидент с избиением трех мужчин

Как сообщает пресс-служба краевой полиции, в дежурную часть отдела полиции № 7 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение о том, что на перекрестке Ленина и Робеспьера остановили 3-х человек в состоянии алкогольного опьянения. Остановлены они были сотрудниками ЧОП.

После этого на место прибыли инспекторы ГИБДД, а правонарушителей доставили в полицейский участок. Освидетельствование водителя мотоцикла показало результат 0,36 мг/л. А ещё выяснилось, что ранее он уже был лишен права управления за аналогичное правонарушение.

В данный момент на водителя 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которые предусмотрены частью 1 статьи 264.1 УК РФ.

По факту избиения от пострадавших сообщений в полицию не поступало. Однако сотрудники правоохранительных органов был зарегистрирован данный факт. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: скриншот с видеозаписи избиения