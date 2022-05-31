Из-за аварийной стены в красноярском микрорайоне Пашенный ввели режим угрозы ЧС. Постановление об этом подписал глава города Сергей Еремин.

Сооружение находится в районе 10-этажного дома № 189 «б» по улице Семафорной. Все ответственные службы переведены в режим повышенной готовности. Департаменту хозяйства поручено разработать проектное решение и сметную документацию для организации противоаварийных работ.

Всего на территории Красноярска расположено 372 подпорные стены. В 2019 году паспортизация выявила, что 81 подпорная стена находится в аварийном состоянии. Одна из таких стен обрушилась в прошлом году в микрорайоне Солнечный.

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